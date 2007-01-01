Меню-борды - цифровое меню для ресторанов и кафе на мониторах или телевизорах с системой управления Поделиться в соцсетях Мобильная версия сайта | РУС | ENG | 中国 Технологии неумолимо движутся вперед и уже сейчас качественный монитор или телевизор с большой диагональю можно приобрести практически по цене светового короба, а зачастую даже дешевле. Именно поэтому рестораны быстрого питания на фудкорте все чаще используют цифровые меню-борды для яркой презентации своих меню. Мы предлагаем собственную, простую и удобную Систему Управления Меню-бордами. Основные возможности Системы Управления Цифровым Меню:

Обслуживание контента включено в абонплату Cамостоятельно редактировать контент Удаленно управлять

экранами Обучение не требуется,

все просто и удобно Бесплатный тест-драйв по запросу Работает на любом

устройстве

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Главные плюсы меню-бордов перед световыми коробами: Цифровые меню-борды ярче, отображают видео и привлекают больше внимания;

Возможность самостоятельно вносить изменения в любой момент времени, создавать слайд-шоу и списки воспроизведения видео;

Создание анимированного меню - движение объектов, текста, эффекты, огня дыма или пара от блюд;

Более эффективное продвижение Ваших акций и спецпредложений, увеличение трафика и среднего чека;

Повышение имиджа Вашего заведения и лояльности посетителей, экономия времени персонала;

Смена изображения на экране производиться одним нажатием на кнопку, больше не надо каждый раз печатать новый вкладыш в световой короб;

Минимальные затраты на обслуживание, простое и удобное управление. Мы предлагаем разработку индивидуального дизайна статичных и анимированных меню для цифровых меню-бордов. Опыт создания меню для ресторанов и наличие собственного фотобанка блюд позволяет нам создавать вкусные, легко читаемые и привлекающие внимание меню-борды. Особенной популярностью цифровые меню-борды пользуются у ресторанов быстрого питания. Меню-борды для кафе и ресторанов чаще всего показывают меню, текущие акции и спецпредложения, а также завлекают прохожих через витрину с улицы. Анимированные видео меню-борды, примеры работ:

Мы предлагаем разработку контента цифровых меню-бордов: Статичный меню-борд - одно изображение (снимок) без анимации, наиболее часто показываемое основное меню ресторана. Обычно транслируется статично чтобы не отвлекать посетителей от выбора. Может сменяться промежуточными видео и снимками, например - логотип заведения, спецпредложение, акция. Статично анимированный меню-борд - слегка оживленные цифровые меню, например, элементы пара от пиццы, супа или кофе, живое пламя на гриле или затухающие угли, поблёскивание хрустальных бокалов и т.д. Динамический анимированный меню-борд - видео меню ресторана. «Живые» меню-борды с активной анимацией по всему экрану, это могут быть сменяющие друг друга блюда, падающие овощи в салат или наполнители в пиццу, анимированные персонажи или любая другая Ваша идея. Не стоит забывать о промежуточных видеороликах с демонстрацией сезонных блюд, спецпредложений или Вашего логотипа. Слайд-шоу - циклическая смена статичных меню (например: блюда -> напитки -> блюда) или фотографий Ваших блюд, акций и спецпредложений. Фотосъемка блюд и напитков - мы специализируемся на предметной съемке блюд для меню ресторана и кафе. Наш опытный фотограф всегда готов выехать к Вам для проведения видео или фотосъемки со всем необходимым оборудованием и знаниями по фуд-дизайну. Оценить портфолио работ по фотосъемке Вы можете здесь.../ Стоимость разработки дизайна и анимации меню-бордов:

Услуги: Статичный меню-борд / экран от 8.000 o Анимированный меню-борд / экран от 16.000 o Видеомонтаж / экран от 4.000 o Индивидуальная фотосъемка договорная Промежуточные видео 2D или 3D / видеоролик от 8.000 o Рендеринг и видео кодинг от 2.000 o

При использовании Системы Управления Цифровым Меню, при условии разработки дизайна меню у нас и ежемесячной оплате абонентской платы мы берем на себя оперативное внесение изменений в эскизы меню совершенно БЕСПЛАТНО, в «разумных» пределах. Новые слайды и значительные изменения по эскизам оговариваются отдельно и для постоянных клиентов рассчитываются с дисконтом. Статичные меню-борды, примеры работ:

Пример работы редактора контента для меню-борда:

Основные способы трансляции контента на экран меню-борда: Есть несколько способов трансляции изображения на мониторы или телевизоры, отличаются они по стоимости реализации и своим возможностям. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас и рекомендовать подходящий именно Вам способ реализации изготовления меню-бордов:

Система Управления Цифровым Меню Самый удобный способ управления, в стоимость абонентской платы включено бесплатное обслуживание нашими сотрудниками с внесением изменений в разумных пределах. При самостоятельном использовании система работает удаленно, обучение персонала не требуется, вносить изменения можно с любых устройств, работает по Wi-Fi. Флеш

накопители Проигрывание подготовленного контента с USB флеш накопителя, подключенного в каждый телевизор отдельно. Плюсы такого подхода - низкая стоимость реализации. Подходит начинающим или маленьким предприятиям с ограниченным бюджетом. Минусы – необходимость каждый раз доставать флеш накопитель. Подключенный персональный компьютер Подключенный на прямую к экранам персональный компьютер или ноутбук. Главное преимущество – возможность редактировать контент и вносить любые изменения прямо на экране меню-борда. Основной недостаток – высокая стоимость системного блока способного выводить изображение на 4 и более экранов одновременно.

Ориентировочная стоимость реализации оборудования

для меню-бордов:

Оборудование: Экран + кронштейн / шт. от 16.500 o Медиа-сервер на базе ПК от 40.000 o Подключение и настройка от 1.500 o Монтаж от 18.000 o

Каждый случай индивидуален и мы рекомендуем отправить нам на почту подробную информацию по количеству экранов, их размерам, прикрепить фотографию места монтажа, а так же укажите удобный вам способ трансляции контента. На основании этой информации наши сотрудники сформируют для вас коммерческое предложение. Популярные варианты пакетных предложений меню-бордов:

СТАРТ БАЗОВЫЙ МЕДИА-СЕРВЕР Четыре экрана 32"

LED / FullHD / SmartTV

Кронштейн

(без учета монтажа) Четыре экрана 43"

LED / 4K / SmartTV

Кронштейн

(без учета монтажа) Четыре экрана 43"

LED / 4K / SmartTV / DLNA

Медиа-Сервер / Кронштейн

(без учета монтажа) от 84.000 o от 97.000 o от 137.000 o

Наши специалисты готовы реализовать для Вас любой способ отталкиваясь от располагаемого Вами бюджета. А также рекомендовать оборудование с возможностью в будущем подключить новые возможности к уже установленной системе. Вы можете построить самый простой вариант и со временем модернизировать его в более продвинутый, только в том случае, если сразу выбрать оборудование с расчетом на будущее. Удаленная настройка и запуск, предложение для регионов: Если Вы находитесь в регионе и хотите реализовать систему меню-бордов с возможностью управлять содержимым за адекватные деньги, мы предлагаем удаленную установку и настройку. Наши специалисты подберут необходимое оборудование в зависимости от Вашей ситуации, предоставят Вам рекомендации по установке и подключению, а настройку программного обеспечения мы сделаем удаленно, через интернет. Работайте с профессионалами, будьте уверены в результате! Вместе с меню-бордами и цифровым меню обычно ищут: Наши сопутствующие предложения, которые чаще всего интересуют рестораны, клубы, кафе и бары вместе с меню-бордами и цифровым меню для ресторанов.