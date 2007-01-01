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Меню-борды - цифровое меню для ресторанов и кафе на мониторах или телевизорах с системой управления
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Технологии неумолимо движутся вперед и уже сейчас качественный монитор или телевизор с большой диагональю можно приобрести практически по цене светового короба, а зачастую даже дешевле. Именно поэтому рестораны быстрого питания на фудкорте все чаще используют цифровые меню-борды для яркой презентации своих меню. Мы предлагаем собственную, простую и удобную Систему Управления Меню-бордами.
Основные возможности Системы Управления Цифровым Меню:
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Обслуживание контента включено в абонплату
|
Cамостоятельно редактировать контент
|
Удаленно управлять
|
Обучение не требуется,
|
Бесплатный тест-драйв по запросу
|
Работает на любом
|Как это работает? Жми сюда!
Главные плюсы меню-бордов перед световыми коробами:
- Цифровые меню-борды ярче, отображают видео и привлекают больше внимания;
- Возможность самостоятельно вносить изменения в любой момент времени, создавать слайд-шоу и списки воспроизведения видео;
- Создание анимированного меню - движение объектов, текста, эффекты, огня дыма или пара от блюд;
- Более эффективное продвижение Ваших акций и спецпредложений, увеличение трафика и среднего чека;
- Повышение имиджа Вашего заведения и лояльности посетителей, экономия времени персонала;
- Смена изображения на экране производиться одним нажатием на кнопку, больше не надо каждый раз печатать новый вкладыш в световой короб;
- Минимальные затраты на обслуживание, простое и удобное управление.
Мы предлагаем разработку индивидуального дизайна статичных и анимированных меню для цифровых меню-бордов. Опыт создания меню для ресторанов и наличие собственного фотобанка блюд позволяет нам создавать вкусные, легко читаемые и привлекающие внимание меню-борды. Особенной популярностью цифровые меню-борды пользуются у ресторанов быстрого питания. Меню-борды для кафе и ресторанов чаще всего показывают меню, текущие акции и спецпредложения, а также завлекают прохожих через витрину с улицы.
Анимированные видео меню-борды, примеры работ:
|Все примеры цифровых видео меню-бордов здесь.../
Мы предлагаем разработку контента цифровых меню-бордов:
Статичный меню-борд - одно изображение (снимок) без анимации, наиболее часто показываемое основное меню ресторана. Обычно транслируется статично чтобы не отвлекать посетителей от выбора. Может сменяться промежуточными видео и снимками, например - логотип заведения, спецпредложение, акция.
Статично анимированный меню-борд - слегка оживленные цифровые меню, например, элементы пара от пиццы, супа или кофе, живое пламя на гриле или затухающие угли, поблёскивание хрустальных бокалов и т.д.
Динамический анимированный меню-борд - видео меню ресторана. «Живые» меню-борды с активной анимацией по всему экрану, это могут быть сменяющие друг друга блюда, падающие овощи в салат или наполнители в пиццу, анимированные персонажи или любая другая Ваша идея. Не стоит забывать о промежуточных видеороликах с демонстрацией сезонных блюд, спецпредложений или Вашего логотипа.
Слайд-шоу - циклическая смена статичных меню (например: блюда -> напитки -> блюда) или фотографий Ваших блюд, акций и спецпредложений.
Фотосъемка блюд и напитков - мы специализируемся на предметной съемке блюд для меню ресторана и кафе. Наш опытный фотограф всегда готов выехать к Вам для проведения видео или фотосъемки со всем необходимым оборудованием и знаниями по фуд-дизайну. Оценить портфолио работ по фотосъемке Вы можете здесь.../
Стоимость разработки дизайна и анимации меню-бордов:
|Услуги:
|Статичный меню-борд / экран
|от 8.000 o
|Анимированный меню-борд / экран
|от 16.000 o
|Видеомонтаж / экран
|от 4.000 o
|Индивидуальная фотосъемка
|договорная
|Промежуточные видео 2D или 3D / видеоролик
|от 8.000 o
|Рендеринг и видео кодинг
|от 2.000 o
При использовании Системы Управления Цифровым Меню, при условии разработки дизайна меню у нас и ежемесячной оплате абонентской платы мы берем на себя оперативное внесение изменений в эскизы меню совершенно БЕСПЛАТНО, в «разумных» пределах. Новые слайды и значительные изменения по эскизам оговариваются отдельно и для постоянных клиентов рассчитываются с дисконтом.
Статичные меню-борды, примеры работ:
|Посмотрите все портфолио выполненных работ .../
Пример работы редактора контента для меню-борда:
|Как заказать дизайн меню-борда? Жми сюда!
Основные способы трансляции контента на экран меню-борда:
Есть несколько способов трансляции изображения на мониторы или телевизоры, отличаются они по стоимости реализации и своим возможностям. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас и рекомендовать подходящий именно Вам способ реализации изготовления меню-бордов:
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Система Управления Цифровым Меню
Самый удобный способ управления, в стоимость абонентской платы включено бесплатное обслуживание нашими сотрудниками с внесением изменений в разумных пределах. При самостоятельном использовании система работает удаленно, обучение персонала не требуется, вносить изменения можно с любых устройств, работает по Wi-Fi.
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Флеш
Проигрывание подготовленного контента с USB флеш накопителя, подключенного в каждый телевизор отдельно. Плюсы такого подхода - низкая стоимость реализации. Подходит начинающим или маленьким предприятиям с ограниченным бюджетом. Минусы – необходимость каждый раз доставать флеш накопитель.
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Подключенный персональный компьютер
Подключенный на прямую к экранам персональный компьютер или ноутбук. Главное преимущество – возможность редактировать контент и вносить любые изменения прямо на экране меню-борда. Основной недостаток – высокая стоимость системного блока способного выводить изображение на 4 и более экранов одновременно.
Ориентировочная стоимость реализации оборудования
для меню-бордов:
|Оборудование:
|Экран + кронштейн / шт.
|от 16.500 o
|Медиа-сервер на базе ПК
|от 40.000 o
|Подключение и настройка
|от 1.500 o
|Монтаж
|от 18.000 o
Каждый случай индивидуален и мы рекомендуем отправить нам на почту подробную информацию по количеству экранов, их размерам, прикрепить фотографию места монтажа, а так же укажите удобный вам способ трансляции контента. На основании этой информации наши сотрудники сформируют для вас коммерческое предложение.
Популярные варианты пакетных предложений меню-бордов:
|СТАРТ
|БАЗОВЫЙ
|МЕДИА-СЕРВЕР
|
Четыре экрана 32"
|
Четыре экрана 43"
|
Четыре экрана 43"
|от 84.000 o
|от 97.000 o
|от 137.000 o
Наши специалисты готовы реализовать для Вас любой способ отталкиваясь от располагаемого Вами бюджета. А также рекомендовать оборудование с возможностью в будущем подключить новые возможности к уже установленной системе. Вы можете построить самый простой вариант и со временем модернизировать его в более продвинутый, только в том случае, если сразу выбрать оборудование с расчетом на будущее.
Удаленная настройка и запуск, предложение для регионов:
Если Вы находитесь в регионе и хотите реализовать систему меню-бордов с возможностью управлять содержимым за адекватные деньги, мы предлагаем удаленную установку и настройку. Наши специалисты подберут необходимое оборудование в зависимости от Вашей ситуации, предоставят Вам рекомендации по установке и подключению, а настройку программного обеспечения мы сделаем удаленно, через интернет.
Работайте с профессионалами, будьте уверены в результате!
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Наши сопутствующие предложения, которые чаще всего интересуют рестораны, клубы, кафе и бары вместе с меню-бордами и цифровым меню для ресторанов.
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Система управления меню
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Трансляция контента
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Световые короба
Наши клиенты:
Мы работаем с общепитом и не только с 2007 года, за это время накопленный опыт, собственное производство, гарантия на продукцию и приятные цены - это то предложение, от которого нельзя отказаться. А наши довольные клиенты и портфолио реализованных проектов гарантируют результат и качество.
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Интеграция в рестораны и кафе электронного цифрового меню на планшетах и разработка дизайна статичных или видео слайдов с возможностью самостоятельно вносить изменения в текст и фото.
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